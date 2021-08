Forino (Av). Via Roma Strada Provinciale 403 solo l’ ennesimo rattoppo. A questo punto intervenga il Commissario presso gli organi competenti per la sua sistemazione

Da pochi giorni sono terminati i lavori del passaggio della Fibra Open Fiber. Lavori che hanno interessato anche il già malconcio Corso Roma dove ormai transitare in autovettura é nettamente sconsigliabile per buche, fosse ed avvallamenti che la fanno da padrone soprattutto dal tratto che va dal Municipio a Piazza Tigli. Il Corso Via Roma, strada principale di Forino a dire il vero cade sotto la competenza dell’ ente Provincia di Avellino essendo lo stesso strada provinciale 403. Da anni queste pagine di giornale stanno mettendo in evidenza l’ indecorosita ‘ di questa arteria. Lo abbiamo fatto anche con la passata amministrazione Comunale e quella precedente. Ci era stato assicurato che al termine dei lavori del passaggio della Fibra , dopo tanti anni avrebbe trovato degna sistemazione con il completo rifacimento del manto stradale. In questo momento chi è che nicchia? E le promesse fatte? A questo punto non ci rimane che fare un accorato appello al Commissario Prefettizio Dottoressa Gamerra affinché dalla sua valevole posizione, nonché per quanto già sta dando a Forino sotto tutti i punti di vista, possa sollecitare l’ Ente Provincia a dare dovuta dignità ad una strada che più essere tale è ormai da lungo tempo un “selciato campestre”. Daniele Biondi

