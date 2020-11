FORINO. Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria

E’ stato convocato il Consiglio Comunale di Forino in sessione pubblica straordinaria per il giorno LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 alle ore 18,30 in prima convocazione e per il giorno MARTEDI 1 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 19,00 in seconda convocazione, presso la sala consiliare del Municipio di Forino, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Approvazione DUP 2021/2023;

4. Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 6/11/2020 – Variazione al bilancio di previsione 2020/2022;

5. Assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022;

6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) D. Lgs. 267/2000 – Giudice di Pace di Avellino. Sentenza n. 732/2020;

7. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) D. Lgs. 267/2000 – Eredi Avvocato Felice dell’Erario;

8. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) D. Lgs. 267/2000 – Avvocato Marcello Marra;

9. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) D. Lgs. 267/2000 – Lavori somma urgenza;

10. Convenzione ex art. 30 del d.lgs n.267/2000 e s.m.i per la costituzione dell’area vasta di Avellino e l’attuazione degli obiettivi comuni di sviluppo economico, sociale e culturale nell’ambito delle attività di programmazione fondi europei – Determinazioni.

