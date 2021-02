Forino: coronavirus, il bollettino del 28 febbraio parla di altri 6 positvi

Cari Concittadini, come potete vedere dal bollettino giornaliero inerente la situazione epidemiologica del Comune di Forino, il contagio è ancora in risalita e altre 6 positività sono state riscontrate dall’Asl di Avellino.

Sale di conseguenza, ancora, il numero delle persone che hanno in corso l’infezione da Covid-19 in paese: 64 sono gli attuali positivi.

Per tutti i nuovi positivi è scattata immediatamente l’indagine epidemiologica che dispone l’isolamento anche per i contatti diretti. Invito tutti a rispettare rigorosamente l’isolamento obbligatorio imposto e ad attenersi a tutte le disposizione e raccomandazioni impartite.

Come Amministrazione Comunale, con l’Ordinanza n.15/2021 abbiamo messo in campo ulteriori misure restrittive quali la chiusura della scuola, rafforzata anche dall’Ordinanza del Presidente De Luca, la chiusura della Villa Comunale, la sospensione del mercato, la chiusura al pubblico degli uffici comunali per gli adempimenti differibili, la sospensione delle celebrazioni liturgiche, limitazioni all’ingresso al Civico Cimitero. Tutte misure indispensabili al delicato momento che la nostra Comunità sta vivendo. Ma per arrestare questo espandersi del virus è necessario che tutti rispettiamo, con rigore e costanza, le regole imposte.

Serve buon senso e senso di responsabilità. Non demordiamo.

Forino è comunità.

Il Sindaco

dr. Antonio Olivieri

