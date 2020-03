FORINO. Il sindaco alla popolazione: “Anche noi contiamo il primo caso di positività da Coronavirus

Cari concittadini, devo purtroppo comunicarvi che la task-force sull’emergenza coronavirus della Regione Campania mi ha confermato che una nostra concittadina è risultata positiva al COVID-19.

La donna si trova ora a casa in quarantena domiciliare e al momento non presenta sintomi particolari.

È stato immediatamente attivato il protocollo per risalire ed identificare tutti i contatti recenti della nostra concittadina e far scattare le misure di isolamento previste in questi casi. Da una prima disanima degli spostamenti risulta che la nostra concittadina, medico in servizio a Napoli, abbia avuto contatti locali esclusivamente con i più stretti familiari.

Rinnovo, ancora con più forza, l’invito a restare a casa, ad uscire solo se strettamente necessario, ad evitare assolutamente assembramenti ed ad osservare scrupolosamente ogni disposizione diramata. Collaboriamo responsabilmente.

