Forino: Il Sindaco Olivieri: “La magia del Natale con spirito di sobrietà in questo tempo di COVID”

Quello che ci apprestiamo a vivere sarà di certo un Natale diverso da tutti gli altri, all’insegna della sobrietà, del rispetto del dolore per la perdita delle tante vittime della pandemia ma anche, si spera, con un rafforzato spirito di solidarietà ed altruismo.

Il contesto pandemico e di emergenza sanitaria in corso ha indotto ad assumere la decisione di rivedere il consueto piano delle luminarie natalizie, riducendolo sostanzialmente rispetto agli altri anni e limitandolo ad alcuni punti luce simbolici posti solo nei pressi delle chiese cittadine e della piazza.

La nostra è soprattutto una scelta di sobrietà, che riteniamo doverosa in un periodo così particolare come quello attuale, che ci induce, moralmente, ad essere misurati, vista anche la chiusura delle attività, le limitazioni agli spostamenti e alle uscite, l’impossibilità di organizzare le consuete iniziative e manifestazioni natalizie.

Passata l’emergenza sanitaria, piano piano, tutto tornerà come prima e non mancheranno occasioni, ma quest’anno non era il caso.

Le simboliche luminarie che sono state allestite rappresentano dunque la speranza che questo subdolo virus non può e non deve assolutamente toglierci.

Per questo motivo, il Comune di Forino come anche Parrocchie, Associazioni e Comitati, nonostante il periodo che stiamo vivendo, hanno comunque programmato iniziative compatibili con le disposizioni e le limitazioni imposte.

Nei prossimi giorni saranno rese note le varie iniziative ideate che abbiamo racchiuso sotto la voce “Forino, la magia del Natale”.

Sono certo che lo spirito di unità e solidarietà, di cui già abbiamo dato prova, contribuirà a rafforzare il nostro senso di comunità ed illuminare il cammino verso il prossimo Natale.

Il Sindaco dr. Antonio Olivieri

