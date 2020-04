Forino, mille mascherine alla comunita dal consigliere Rubinaccio per emergenza Covid-19

Ottocento mascherine di tipo chirurgico certificate con l’obiettivo di arrivare ad oltre mille nei prossimi giorni. E’ l’iniziativa messa in campo per la comunità di Forino dal consigliere comunale di minoranza Umberto Rubinaccio.

«Ho inteso portare avanti questa iniziativa – dichiara Umberto Rubinaccio – insieme al consigliere regionale Maurizio Petracca, che ringrazio, per dare un segnale concreto alla popolazione di Forino che sta vivendo questa fase così incerta e così complicata a seguito dell’emergenza Covid-19. In queste ore ho avuto molte richieste di altre mascherine che mi auguro di poter soddisfare quanto prima. Devo dire grazie a mio cugino, Eduardo Rubinaccio, primo cittadino di Quindici, che mi ha dato un supporto operativo importante per il reperimento delle mascherine stesse».

Le mascherina donate dal consigliere Rubinaccio sono attualmente in distribuzione presso gli esercizi commerciali ancora aperti presenti sul territorio di Forino: «Resto a disposizione – aggiunge Rubinaccio – per ulteriori richieste da parte di nuclei familiari o associazioni che ne abbiano bisogno. Mi auguro di aver reso servizio utile alla nostra comunità in un momento così complesso. Contribuire ad elevare gli standard di sicurezza dei cittadini è un dovere per chiunque sia impegnato nelle istituzioni».

