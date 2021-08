Novità per la ricerca della donna dispersa a Forino, è stata ritrovata e recuperata con l’ausilio di un elicottero dei Vigili del Fuoco e viene trasportata presso il campo sportivo di Forino dove c’è una squadra dei Vigili del Fuoco per dare assistenza e i sanitari del 118 a cui verrà affidata. La donna aveva trovato rifugio in un capanno di montagna in località di Petruro Irpino.

