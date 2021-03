FORINO. Tragedia in serata, prende fuoco canna fumaria e 60enne perde la vita

Tragedia a Forino in serata dove ha perso la vita un 60enne per aver inalato fumi nella sua abitazione per un incendio che ha riguardato la canna fumaria di un camino. Mario Spolverino, questo il nome dell’uomo che nel tentativo di spegnere le fiamme ha inalato i fumi del rogo, è deceduto di lì a poco. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento poi le fiamme e accertato che il 60enne era esanime. Arrivata l’ambulanza del 118 hanno tentato invano di rianimare l’uomo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e il medico legale.

