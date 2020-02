Forino(Av): Ecco i fondi per l’adeguamento antincendio della Scuola Vespucci di Piazza Kennedy

Si può davvero recriminare tutto a questa amministrazione, fuorché il fatto che non abbia davvero lanciato un occhio importante alla messa in sicurezza ed alla sicurezza degli edifici scolastici forinesi. Un retaggio pesante di 20 anni ereditato dall’amministrazione Olivieri che da quel che se ne dica, anche tra scelte impopolari, sta dando slancio a quel piano straordinario di sicurezza degli edifici scolastico, mai messo in campo fino a questo momento. Faccia e coraggio ci sta mettendo il Sindaco Olivieri, cose che gli altri, in tempi passati, non hanno fatto. Ed i risultati piano piano arrivano e gli stanno dando ragione. Difatti è proprio di queste ore la determinazione n. 33 del 11/02/2020 Ufficio Tecnico, attraverso la quale si ha notizia che il Comune dei Sette Colli, ha avuto approvato dalla Regione Campania, un progetto esecutivo del novembre scorso di 36.000 euro finanziato, per l’adeguamento antincendio della Scuola Vespucci di Piazza Kennedy. Alla stessa maniera, in modo del tutto informale sappiamo che lo stesso Comune Irpino, a breve, potrà disporre di una rispettevole cifra per la messa in sicurezza della Scuola Primaria “Laudati” di Petruro. Su tale punto si attendono notizie definitive ed ufficiali, ma il finanziamento da quel che ne sappiamo c’e’. Fatto sta che per la Sicurezza degli Edifici Scolastici forinese c’è e ci sarà ancora da fare, ma su questa strada intrapresa dal Sindaco Olivieri, forse non è più una chimera vedere risolta definitivamente la situazione “Scuole Sicure” che tante amministrazioni in tempi passati hanno superficialmente bistrattato. Daniele Biondi

