Forino(Av) : Gregorio Iannaccone ” I Forinesi hanno il diritto di sognare il cambiamento che meritano e noi ce la metteremo tutta per realizzare questo sogno”

Sta animando con la sua passione , il suo forte attaccamento alla Città di Forino questa sua candidatura a Sindaco il Dirigente Gregorio Iannaccone persona instancabile e convinta di quello che vuole per lui è la sua gente. Il suo impegno per la sua Forino come sfida personale, come “segno” che dovrà prevalicare i confini della Storia. Gregorio Iannaccone vuole lasciare il segno nelle lise pieghe dei tempi futuri forinesi. Tante sfide nella sua vita si è lanciato a lui stesso, tantissime vinte in maniera sfolgorante ed anche questa ha il medesimo sapore. Le parole del candidato Sindaco Iannaccone parlano da sole”Abbiamo avviato coralmente la stesura del programma elettorale.

Un libro aperto in cui raccogliere le idee, le proposte, i sogni…

Perché un libro scritto a più mani è più bello…

Senza il copia/incolla oggi di moda.

Un libro dell’anima, quella di Forino, confusa e dispersa nella quotidianità, nell’oblio del passato, nella rinuncia al futuro…

Ce la possiamo fare!

I forinesi sono migliori di come vogliono apparire…” Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo