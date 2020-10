Forino (Av) : Maestra positiva al Covid 19, posta in permanenza fiduciaria domiciliare una classe Quarta della Primaria Vespucci. Ecco la nota del Sindaco Olivieri.

Anche la giornata che ci apprestiamo a concludere è stata purtroppo animata dalle vicissitudini covid-19.

Come informato con il comunicato di questa mattina, altri due nostri concittadini hanno contratto il virus. Per una delle due positività, la situazione è monitorata con attenzione, sia da noi Comune che dal Sep dell’Asl di Avellino, e non appena avremo notizie certe ed ufficiali comunicheremo tempestivamente gli sviluppi.

Purtroppo le brutte notizie non son finite qui. Siamo stati informati dall’Istituto Comprensivo di Forino che un’insegnante, non residente nel nostro Comune, è risultata positiva al covid-19. Immediatamente è stato attivato il protocollo previsto per questi casi e tutti i 15 bambini della quarta della Scuola Primaria “G. Vespucci” sono stati posti in isolamento domiciliare fino al 27 ottobre c.a.. E’, ahimè, il secondo caso positivo che, in un lasso di tempo breve, registriamo in un plesso scolastico del Comune di Forino. A tutti i nostri piccoli scolari coinvolti in questa spiacevole vicenda giunga un grande abbraccio virtuale da parte dell’intera comunità forinese.

Con le positività di oggi salgono, dunque, ad un totale di 8 i soggetti positivi presenti sul nostro territorio comunale di cui: 1 ricoverato presso l’Ospedale Moscati e 7 posti in isolamento domiciliare obbligatorio. Tutti, come detto stamane, sono in buono stato di salute. Tra l’altro, a 3 degli 8 positivi, nella giornata di oggi, è stato eseguito il tampone di controllo per verificarne la negativizzazione e per poterli così dichiarare completamente guariti.

La situazione è sotto controllo e non desta particolari allarmi. Mi sento di rassicurare la cittadinanza sulla prontezza ed efficacia delle misure adottate. Va ribadito, però, che è assolutamente necessario il rispetto rigoroso delle misure di contenimento per scongiurare l’incremento dei contagi. L’esito e la durata di questa lotta al virus dipendono dai comportamenti di ognuno di noi, ciascuno si faccia carico della propria responsabilità anche a costo di qualche cambiamento nelle abitudini personali. Vi terrò costantemente aggiornati. Forino è Comunità, facciamo prevalere la solidarietà e la vicinanza.” Il Sindaco Antonio Olivieri

