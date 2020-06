Forino(Av) : Padre Emilio Colombo inserito sul motore di ricerca a caratura mondiale di Santi e Beati

È già entrato a far parte a pieno titolo sul motore di ricerca mondiale di Santi e Beati Padre Emilio Colombo da Forino, il monaco benedettino Servo di Dio avviato sulla strada della Beatificazione. A febbraio l’avvio del processo canonizzazione che si spera possa condurre il Servo di Dio Padre Emilio Colombo a diventare presto Beato. Un onore per Forino, ma anche per l’Irpinia intera che al momento già si accontenta di vederlo citato su questo motore mondiale di ricerca. Ecco come lo riporta “Servo di Dio Emilio Maria (Giovanni Colombo) Sacerdote benedettino. Forino, Avellino, 14 settembre 1920 – Montevergine, Avellino, 25 aprile 2000.

Nato il 14 settembre del 1920 a Petruro, piccola frazione di Forino, a pochi chilometri da Avellino, entrò giovanissimo nell’alunnato monastico dell’Abbazia di Montevergine fino a vestire l’abito cenobitico per mano dell’abate Giuseppe Ramiro Marcone. Mite, umile, caritatevole, dotato di profonda spiritualità e sensibilità, ma soprattutto di una fede ardente al punto di divenire lui stesso un riferimento per tutti i confratelli e per coloro che lo incontrarono nel cammino della propria vita. Padre Emilio aveva sempre parole buone per tutti, cariche di dolcezza, di speranza, di comprensione. Per i giovani studenti e futuri sacerdoti, nel tempo che fu rettore del seminario, fu uno straordinario esempio di integrità, di impegno quotidiano e di alta spiritualità. Aveva inoltre una profonda devozione per la Madonna, che lo portava a consumarsi le mani nella recita ininterrotta e quotidiana del Santo Rosario. L’8 febbraio 2020 è iniziata la fase diocesana della sua causa di beatificazione”. Daniele Biondi

