Forino (Av): Sospese le Attività didattiche fino al 5 Dicembre. Si continua con la Didattica a Distanza. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri

“Dal 24 novembre al 5 dicembre 2020. Vista la situazione epidemiologica ed il numero di persone risultate positive al Covid-19 nel nostro Comune, con Ordinanza Sindacale n. 41 ho disposto per il periodo intercorrente dal 24 novembre 2020 e fino al 5 Dicembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

Il Sindaco dr. Antonio OLIVIERI” .

Decisione quella del Sindaco Olivieri che in effetti ha trovato apprezzamento dalla maggior parte dei genitori, anche perché la situazione forinese palesa ancora complessità Covid. Dunque percorso scolastico che continuerà in DAD per gli studenti che a parere genitoriale sta comunque producendo frutti sperati, anche per la professionalità dei docenti dell’ Istituzione Scolastica guidata dalla Dottoressa Angela Paletta. Da. Bio

