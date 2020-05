Forino (Av): Stadio Acierno ancora nessuna notizia sulla consegna dei lavori.

Tra il novero delle opere pubbliche forinesi “precipitate” al momento nel limbo, e speriamo non nel dimenticatoio del domani, certamente va indicata la struttura del Campo Sportivo Acierno. Lo avevamo lasciato circa tre anni fa, in buono, anzi ottimo stato funzionale, tra cui spogliatoi, tribune, spalti laterali, impianti di illuminazione, ma prossimo al restyling per un finanziamento della passata amministrazione inerente l’ installazione del nuovo manto erboso naturale. Ci eravamo tutti detti , basteranno pochi mesi per questo intervento. Beh al momento, ancora si è capito quando sarà restituito alla pubblica utilità, visto che Forino non ha altre strutture sportive per i suoi giovani, per i suoi bambini. Certo tre anni per un manto erboso sembrano un po’ eccessivi, in altri Comuni con questi tempi hanno costruito Stadi di Calcio. E beh cosa ci vuoi fare, siamo a Forino, le cose vanno in maniera diversa. Di certo allo stato attuale, non sappiamo ne’ quando, né come sarà, e se sarà “restituito” lo Stadio Acierno ai forinesi, fatto è che a Forino non si sa perché, non si sa per come, quando si tratta di opere pubbliche, si sa quando iniziano, ma non si sa quando terminano, ed intanto alla comunità non rimane che ” ammirare” le tante cattedrali nel deserto, segni di bruttura e di stortura di tempi inconcludenti. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo