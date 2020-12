Forinov(Av): IL Sindaco Olivieri proclama il Lutto Cittadino per la prematura scomparsa della giovane Elena Esposito

Interpretando il profondo dolore dell’intera comunità di Forino per la prematura scomparsa della giovane Elena Esposito che ha suscitato immenso dolore e commozione;

Ritenuto opportuno e doveroso, facendosi portavoce del diffuso sentimento di angoscia dell’intera comunità forinese, proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, colpita profondamente nei sentimenti più forti;

Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno in data 30 dicembre 2020 presso la Chiesa di Santo Stefano in Forino;

Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione Comunale intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità date anche le limitazioni imposte a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto l’art. 50, comma 1 e 2, del D.lgs. 267/2000;

PROCLAMA il lutto cittadino per il giorno 30 dicembre 2020, giorno nel quale si svolgeranno i funerali della cara Elena, in segno di cordoglio per la prematura scomparsa;

DISPONE l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici;

INVITA i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino in segno di raccoglimento e di rispetto.

Il Sindaco

dr. Antonio OLIVIERI

