Forino (Av). Parla Federico Perna, candidato consigliere per la Lista “FORINO POLIS”, con Fruncillo Sindaco”

Continuiamo il nostro percorso elettorale in queste Amministrative Forinesi 2021. Abbiamo oggi il piacere di pubblicare quanto dichiarato dal Candidato Consigliere per la Lista FORINO POLIS Federico Perna “FEDERICO PERNA

“In questo specifico momento storico Forino merita una svolta, basata su una visione e un metodo. La Partecipazione è la strada maestra. Dialogo, interazione, comunicazione e condivisione nelle scelte consentiranno a ciascuno di essere davvero cittadini.

La Partecipazione permette di cogliere Opportunità che non siano concessioni o elargizioni, ma diritti. In quest’ottica, auspichiamo che tutti i cittadini siano attivi in una condizione di piena e consapevole Libertà.

La città è una comunità di individui e non un agglomerato di casa. E dunque la città non può che includere tutti, chiunque sia parte integrante del tessuto sociale e si disponga a condividere un processo e una soluzione. Tutti quelli che vogliono vedere nei problemi e nelle loro soluzioni, il senso di comunità. Tutti uniti in quella Solidarietà che ci fa unici come donne e uomini figli del Sud.

Questa è la nostra idea. Questo è la nostra proposta. Sintetizzata in un programma che marca l’identità di chi crede in ciò che propone.

Tutti insieme possiamo essere città. Tutti insieme possiamo essere POLIS, Forino merita di essere POLIS”

Da. Bio

