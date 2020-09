Forza Italia Avellino: Martusciello, indietro non si torna. Rinnovamento intrapreso è la base per la ripartenza

“L’assenza di qualcuno che dal 1995 è pagato da Forza Italia qualifica chi si è assentato. Non c’è tempo per le polemiche ora andiamo avanti nell’opera di radicamento. Le regionali erano in queste condizioni le elezioni più difficili e per questo voglio ringraziare i 4 candidati. Il loro impegno non va dimenticato ma valorizzato. Lavoriamo su Ariano e poi tireremo le somme. Gambacorta è stato un punto di riferimento leale e concreto” – ha dichiarato Fulvio Martusciello commissario provinciale di Forza Italia di Avellino.

