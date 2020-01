Francesco Fusco, del ristorante Il Moera di Avella (Av) presenta i suoi piatti salati con la nocciola mortarella. VIDEO

Realtà agricola e genuina, quella di Francesco Fusco e di sua moglie Diana. Il Moera è un vero e proprio ristorante orto, che attinge a ciò che la terra della bassa Irpina fornisce.

Vincente è il percorso fatto nella ricerca e lavorazione dello spontaneo aglio orsino di montagna, che viene raccolto a quote più alte e diventa ingrediente caratterizzante di tante preparazioni. Le noci e le nocciole fanno il resto e si prestano in versatili combinazioni che spaziano dal dolce al salato. Una carta dei vini adeguata alla proposta gastronomica e la voglia di portare con mano i commensali in quello che l’orto e il cambio delle stagioni produce; quel fare genuino di una vita semplice che nobilita l’animo, facendo acquisire la coscienza di quel senso di spontanea convivialità.

Ecco i piatti salati con la nocciola nel video allegato.



