Francesco Montanile un avellano chitarrista a Bolzano. Ecco il suo primo album

Si ispira ai grandi chitarristi e alla natura rigogliosa dell’Alto Adige “Inside The Castle”, il primo album da solista del chitarrista e compositore bolzanino Francesco Montanile in uscita il 22 dicembre su tutti i digital store.

“lnside the Castle” è un album strumentale (fusion) interamente auto prodotto e composto da nove brani che si alternano con varie sonorità, armonizzate tra basi ritmiche ed elettroniche.

I primi due singoli pubblicati, che fanno da apripista a questo nuovo progetto, sono Evolution e Nature Inside.

Originario della provincia di Avellino, Avella, il chitarrista e compositore bolzanino ha intrapreso lo studio della chitarra ad indirizzo jazz/moderno presso l’Istituto Musicale A.Vivaldi di Bolzano, concludendo il percorso nel 2018.

Il musicista collabora in diverse formazioni musicali e compone colonne sonore dalle atmosfere ambient che fanno da sfondo per video-documentari, oltre a partecipare ad alcune collaborazioni con la Rai Tv locale.

Conclusi gli studi dello strumento Montanile ha così deciso di avviare parallelamente un nuovo progetto musicale solista dalle influenze fusion-alternative, ispirandosi a grandi chitarristi dello stesso filone artistico e alla natura dell’ Alto Adige che lo circonda.

A tal proposito il chitarrista ha deciso di dedicare il videoclip “Nature Inside” al meraviglioso “Lago di Carezza” , un piccolo lago alpino situato nell’alta Val d’Ega, e la grafica dell’album al “Castel Roncolo” , un castello medioevale a picco sul

torrente Talvera all ‘imbocco della Val Sarentino.

Da qui il titolo “Inside the Castle”, ad un album strumentale interamente auto prodotto e composto da nove brani, che si alternano con varie sonorità, armonizzate tra basi ritmiche ed elettroniche.

L’uscita discografica dell’ album è stata il 22 dicembre e sarà disponibile da subito su tutti i digital store.

