Francesco Musto vince il premio “Sorriso” di Rai Cinema Channel. Le congratulazioni del MID

Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito rivolge le congratulazioni al giovane attore regista Avellinese Francesco Musto che ha vinto il premio “Sorriso” di Rai Cinema Channel con il cortometraggio Essere Diversi selezionato dal festival Tulipani di Seta Nera , a mio avviso un grande esempio questo che valorizza ancora di più le eccellenze e il talento umano dell’Irpinia, in questa circostanza da Francesco rappresentata tra i tanti corto partecipanti alla gara.

Essere diversi è uno specchio sulla realtà per far riflettere su tematiche importanti e che non possono essere tralasciati come la lotta al bullismo , l’inclusione sociale spesso dimenticata soprattutto nella nostra realtà territoriale dei diversamente abili , una vera dimostrazione di amore verso l’importanza della vita.

Il Coordinatore Campania del Mid Giovanni Esposito dichiara: congratulazioni all’amico Francesco per aver portato l’Irpinia attraverso un opera importante all’attenzione della tv Nazionale e del cinema e i complimenti per la tematica affrontata che dovrebbe essere l’occasione attraverso questo corto anche per far riflettere e svegliare le coscienze di tutti i cittadini ma soprattutto delle istituzioni che dovrebbero essere più garantiste verso il mondo dei diversamente abili. I miei più sinceri auguri per il successo raggiunto con forza grinta e coraggio a Francesco.

