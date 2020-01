FRATELLI D’ITALIA – BAIANO. “BAIANELLO UN SOGNO, D’ INIZIO D…ANNO?”

È ora di smetterla con questi pochi e confusi sogni! Sindaco è dato sapere, a noi baianesi, dove intendi realizzare questa futuristica cittadella dello sport? Visto che non c’è traccia alcuna nell’ ultimo PUC redatto e mai approvato.

Non vogliamo credere che pensi di far nascere la tua “BAIANELLO” sull’ attuale area perché se così fosse sarebbe una pura follia urbanistica. Tant’è che allo stato attuale essa non dispone nemmeno di un semplice posto auto.

Non vorremmo che i tuoi pochi e confusi sogni diventassero incubi per noi cittadini.

Un consiglio: per il bene di Baiano svegliati!

Una richiesta: fermati e smettila di fare ulteriori danni!

Fratelli d’Italia – Baiano

