FRATELLI d’ITALIA. Iannone (FdI): “Anzalone dal suo nulla cerca minuto di notorietà attaccando leader FdI”

“Sfido chiunque in Campania a chiedere chi sia o cosa abbia fatto per essere ricordato Luigi Anzalone? Nulla, e lo sa così bene anche lui che per sperare di ritagliarsi un minuto di notorietà si è iscritto alla lunga lista degli illustri sconosciuti che cercano popolarità grazie a Giorgia Meloni. E così anche lui ha voluto dire la sua sull’indecente passaggio radio del docente dell’Università di Siena. C’è da capirlo per uno che ha fatto parte della peggiore stagione politica campana, quella di Antonio Bassolino, è facile essere dimenticato. Ritornare nel nulla politico dal quale ha tentato di risorgere, e che rappresenta il contesto più degno nel quale continuare a vivere”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario provinciale di FdI ad Avellino.

