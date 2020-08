Fratelli d’Italia Vallo Lauro Baianese. Trifone Addeo annuncia che i rappresentanti del partito presenteranno interrogazione parlamentare per chiedere lo stato di calamità naturale per le zone agricole colpite dal maltempo

In una nota diramata da Trifone Addeo Responsabile Regionale FdI Dipartimento Agricoltura, si dichiara, che a seguito dei recenti disastri provocati dal maltempo in Irpinia, a breve il partito presenterà una interrogazione parlamentare per proclamare lo stato di calamità naturale e disporre aiuti alle zone colpite. Lo stesso dirigente Addeo, ha inoltre, nel prosieguo della nota, asserito che a seguito della dichiarazione d’intenti, espressa recentemente dal suo circolo d’appartenenza nel Vallo di Lauro, per un sostegno forte e concreto alla neo candidata per le Regionali, Avv. Beatrice Colucci, la sua persona è totalmente in accordo, ponendo fattiva collaborazione, nello sposare completamente l’appoggio alla stessa Avv. Beatrice Colucci. Nell’auspicio, più che certo, di una importante affermazione di Fratelli d’Italia sia in ambito regionale che nazionale.

