FRATRES CAMPANIA. Le date delle giornate di raccolta previste per il mese di Febbraio 2021

L’amore che muove le azioni di alcuni uomini, non ha confini, a chiunque queste azioni siano rivolte. In particolare, l’amore nei confronti del prossimo trova rifugio nel cuore dei donatori di sangue e degli operatori della Consociazione Regionale Fratres Campania, che anche per questo mese di Febbraio 2021, il mese del Valentino, si è messa a disposizione della società, organizzando giornate dedicate alla donazione di sangue.

Ricordandoci di rispettare le linee guida diffuse dal Governo, possiamo anche noi prendere parte a questo piccolo atto d’amore. Gli operatori e i volontari Fratres resteranno a disposizione della popolazione e affiancheranno i donatori sin dalle prime ore del mattino, accostando alle attività di raccolta anche informazione e sensibilizzazione sul valore della donazione.

Di seguito riportiamo le date delle giornate di raccolta previste per il mese di Febbraio 2021:

DONAZIONI CON AUTOEMOTECA

06-02-2021 BAIANO

07-02-2021 CHIUSANO

14-02-2021 MONTORO INCORONATA

21-02-2021 MONTEFALCIONE

27-02-2021 LACEDONIA

28-02-2021 SAN MICHELE DI SERINO

I volontari dell’associazione saranno a disposizione della cittadinanza a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 12:00. Tra i criteri di eleggibilità del donatore, ricordiamo il compimento della maggiore età nonché l’astenersi dallo svolgere attività fisiche eccessivamente faticose evitando al contempo di consumare un pasto eccessivamente abbondante nelle 24 ore precedenti la donazione. E’ inoltre consigliata una leggera colazione prima della donazione, i volontari della Fratres infatti provvederanno ad offrire una colazione adeguata ad avvenuto prelievo di sangue.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare:

http://www.fratrescampania.it/

Miriam Petraglia

