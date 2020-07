AVELLA. Frutta e Verdura da Giordano dopo venticinque anni di attività cambia location

Frutta e Verdura da Giordano dopo venticinque anni di attività cambia location, resta sempre nella storica via Madonna del Carmine a pochi metri dalla precedente attività, con un ambiente totalmente nuovo ma con la qualità e l’entusiasmo che ci contraddistingue da anni, con una vasta scelta tra frutta e verdura sempre di giornata e selezionata, per offrire ai nostri clienti sempre il meglio sulla loro tavola. Nella nuova attività, troverai una vasta scelta tra generi alimentari e il nostro banco salumi dove potrai degustare ottimi prodotti, un assortimento di surgelati e tutto ciò che ti occorre per la tua spesa. Noi siamo pronti per continuare la nostra avventura, ogni giorno mettiamo passione e devozione nel nostro lavoro, aspettiamo tutti voi per offrirvi come sempre il meglio e ringraziamo i nostri clienti che da molti anni hanno creduto in noi e nel prodotto che offriamo. Frutta e verdura da Giordano da venticinque anni porta la qualità sulla vostra tavola. L’attività riaprirà Mercoledì 8 luglio.

