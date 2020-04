FRUTTA & VERDURA direttamente a casa tua con l’azienda “De Luca”. Ecco nuovi cesti e per Pasqua grandi novità…

L’iniziativa dell’azienda “De Luca”, che è nel settore della vendita di frutta e verdura dal 1976, sta ottenendo sempre più consensi e tanti sono gli attestati di riconoscenza e soprattutto i ringraziamenti dei clienti soddisfatti sia per il prezzo vantaggioso ma soprattutto per la qualità offerta. Tutto ciò fa si che l’azienda ha arricchito i cesti e creato nuove offerte per i clienti dell’area Nolana, Vesuviana e della bassa Irpinia.

L’azienda “De Luca” propone per coloro che non hanno ancora aderito all’offerta 2×1 della solidarietà una confezione di frutta, verdura ed ortaggi italiani che ti verrà consegnata direttamente a domicilio 🚛🍏🍊🍌🍓🍅🍆🥒🧄🏡 e un altra consegna sceglierai tu a chi donarla indicandoci nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Potrai scegliere tra il cesto A e quello B, l’altro andrà in OMAGGIO.



•Cipollina 2fs

•Minestra 2fs

•Spinaci 2fs

•Bietola 2fs

•Lattuga 2fs

•Sedano piccolo 1fs

•Prezzemolo 0.200gr

•ananas 1pz

•limoni 1kg

•Patate 1kg

•Cipolle dorate 1kg

•Finocchi 2pz

•Carote 2kg

•Fave 1kg

🥡CESTO 🅱️

•Banana 1kg

•Lattuga 2pz

•Broccoli 1kg

•Arance 1kg

•Limoni 1kg

•Cipolle 1kg

•Patate 1kg

•Carote 2 kg

•Cetrioli 3Pz

•carciofi 3pz

•Zucchine 1kg

…

Altre cesti ancora più ricchi per chi abbia già usufruito della prima offerta. L’azienda “De Luca” propone il cesto #RESTO A CASA” … MA COMUNQUE VARIO LA MIA DIETA, MANTENENDO ANCHE LE DIFESE IMMUNITARIE 💪🏻🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍆🥥🥝🍍💪🏻

📦CESTO C



•Zucca 1kg

•Zucchine 1kg

•Melanzana tonda nera 1kg

•Pomodoro tondo rosso 1kg

•Bietola 2fs

•Spinaci 2fs

•Finocchi 3pz

•Mela gialla 1kg

•Fave 1kg

•Arance 2kg

•Rucola fresca 1fs

•Cipollina 1fs

•Aglio 1pz

•Patate 2kg

•Carciofi 4pz

•Mela rossa 1kg

TUTTO AL COSTO DI 20€

Per info e prenotazioni: Nicola 3336425073 – Felice 339 699 1094 – Marilena 349 957 4531 – Concetta 339 495 3147 – Marcello 3488120836.

L’azienda “De Luca” propone il cesto: #SORRIDI. La bellezza ed i colori della frutta, miscelati rendono il quotidiano un giorno migliore!!!

📦CESTO D🍍🥝🥥🍓🍇🍉🍐🍎🍊🍋🍌🍍



•Kiwi 1kg

•Ananas 1pz

•Fragole 500gr

•Mele 2kg

•Pere 1kg

•Scarola liscia lavata 1kg

•Patate 2kg

•Fave 1kg

•Piselli 1kg

•Datterini rossi 1kg

•Pomodoro insalata 1kg

•Broccoli 2 kg

TUTTO AL COSTO DI 25€

Marilena 349 957 4531 – Concetta 339 495 3147 – Marcello 3488120836

L’ azienda “De Luca” propone l’offerta: #ECCOCI La lista che aspettavi…è arrivata! Con un click tutto a casa TUA! 📦CESTO E🍏🍎🍐🍊🍋🍉🍌🍓🍈🍒🍑🥭🍍🥥🥝🍆🍆🥑🥦🥬🥒🌶️🌽🥕🧄🧅🥔🥝🥥🍍



•Minestra 2fs

•Spinaci 2fs

•Bietola 2fs

•Lattuga 2fs

•Sedano piccolo 1fs

•Prezzemolo 0.200gr

•ananas 1pz

•limoni 1kg

•Patate 2 kg

•Cipolle dorate 1kg

•cipolle bianche 1 kg

•Finocchi 2pz

•Carote 2kg

•Fave 1kg

•Broccoli friarielli 2 kg

•Banana 1kg

•Arance 2kg

•Limoni 1kg

•Cetrioli 3Pz

•carciofi 5pz

•Zucchine 1kg

•Melenzane tonda nera 3pz

•Scarola liscia legata 2fs

•Fragole 500g

TUTTO AL COSTO DI 30€

Marilena 349 957 4531 – Concetta 339 495 3147 – Marcello 3488120836

L’azienda “De Luca” propone l’offerta: A+B+O` Sole e NAPULE . Acquista la tua confezione di frutta, verdura ed ortaggi italiani ti verrà consegnata direttamente a domicilio 🚛🍏🍊🍌🍓🍅🍆🥒🧄🏡 integrata con ben 12 prodotti dell’ Azienda Ó SOLE E NAPULE… TUTTO IN COLPO A CASA TUA…

•Cipollina 2fs

•Minestra 2fs

•Spinaci 2fs

•Bietola 2fs

•Lattuga 2fs

•Sedano piccolo 1fs

•Prezzemolo 0.200gr

•ananas 1pz

•Mele 1kg

•Patate 1kg

•Cipolle dorate 1kg

•Finocchi 2pz

•Carote 2kg

•Fave 1kg

•Banana 1kg

•Lattuga 2pz

•Broccoli 1kg

•Arance 1kg

•Mele 1kg

•Cipolle 1kg

•Patate 1kg

•Carote 2 kg

•Cetrioli 3Pz

•carciofi 3pz

•Zucchine 1kg

•Melenzane tonda nera 3pz

•Ananas del monte 1pz

•Scarola liscia 2fs

TUTTO AL COSTO DI 30€

Per info e prenotazioni: Nicola 3336425073 – Felice 339 699 1094 – Marilena 349 957 4531 – Concetta 339 495 3147 – Marcello 348 812 0836

Infine per la Pasqua 2020 fai il tuo regalo ad amici e parenti con un cesto pasquale a soli 60 euro, 2 cesti 100 euro, 3 cesti 120 euro. All'interno Fragole, Uva rose', Mandarini, Mango, Kiwi, Ananas, Gialletto, Phisalis, Lime, Banane, Nespole, Melograno, Pera coscia, Pera spadona, Pompelmo, L'azienda "De Luca" sempre a fianco dei suoi clienti anche nei tempi di emergenza come quello che stiamo attraversando.

