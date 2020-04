Funerali di Sommese, il nostro video un servizio per la comunità nolana. Il Video originale

La nostra testata giornalistica in occasione del passaggio nel centro cittadino di Saviano del carro funebre, con all’interno la bara del primo cittadino di Saviano Carmine Sommese, ha voluto documentare i momenti salienti dell’ultimo viaggio nella sua città dell’amato sindaco e primario dell’ospedale di Nola per rendere partecipi la popolazione, costretta in quarantena, all’evento. Una scelta che ci ha portato a commissionare il video ad un nostro collaboratore di zona, Gabriele Pierro, fotografo e fotoreporter, che da alcune settimane è entrato a far parte dello staff della nostra redazione giornalistica. Il nostro reporter, munito di drone, ha documentato il tutto dall’alto, in quanto non eravamo a conoscenza della sosta del corteo funebre dinanzi alla casa comunale e di tutto quello che poi si è svolto una volta fermi. Per sopperire alle immagini, trovatici impreparati, siamo stati costretti a utilizzare i cellulari per immortalare quei momenti. Questo è per rispondere a chi in un video, che circola sui social, riferisce che il tutto ci è stato commissionato dal Comun e di Saviano, cosa priva di fondamento. La nostra testata, infatti, non era l’unica presente sabato mattina nel comune nolano a documentare l’evento. In ultimo si precisa che nessun compenso è stato ricevuto per il servizio svolto da chichessia, tantomeno dal Comune di Saviano, come è stato affermato ingiustamente.

adsense – Responsive – Post Articolo