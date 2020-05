Funerali sindaco di Saviano, dopo venti giorni scoppia focolaio Covid in citta. Borrelli: “Incoscienti e irresponsabili sono i primi alleati del virus. Con fase 2 stanno aumentando in tutta la regione. Siamo molto preoccupati”

“A circa venti giorni dall’affollato funerale del compianto sindaco di Saviano, Carmine Sommese, in città, come riporta Il Mattino, è scoppiato un focolaio di contagio da Covid-19. Sono quattordici in totale i cittadini risultati contagiati, tre i le famiglie interessate, pare, tutte residenti nella stessa zona. Non è certo che il focolaio sia stato causato dal massiccio assembramento creatosi al funerale del sindaco Sommese, ma c’è una possibilità. In ogni caso, questi sono i risultati dell’irresponsabilità: nel picco del contagio, scendere in strada e assembrarsi non poteva portare ad altre conseguenze. E questi contagi, se verrà confermato che derivano da quell’assembramento, li hanno sulla coscienza anche le istituzioni del posto e le locali forze dell’ordine, che hanno permesso il corteo funebre con centinaia di persone al seguito. Bene ha fatto il presidente De Luca a dichiarare, dopo l’accaduto, Saviano zona rossa, o oggi ci ritroveremmo con centinaia di contagi in più. In ogni caso, questa situazione deve essere un monito importante per la fase due: bisogna evitare assolutamente assembramenti, anche intrafamiliari, o il contagio non si fermerà, e avremo nuovi focolai in men che non si dica. Gli incoscienti e gli irresponsabili sono i maggiori alleati del visrus. Siamo molto preoccupati. Anche questa domenica a Napoli e provincia ci sono arrivate centinaia di segnalazioni di assembramenti e persone che giravano senza mascherine”. E quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

