Futsal. Batista non è più il tecnico della Sandro Abate, motivi personali alla base della decisione.

Con grande dispiacere L’Asd Sandro Abate annuncia l’interruzione del rapporto di collaborazione con il tecnico Marcelo Batista.

Sopraggiunte ed improrogabili ragioni di carattere strettamente personale, hanno costretto mister Batista in Brasile. Con enorme rammarico, l’allenatore ha dovuto rinunciare all’incarico che – con fiducia ed entusiasmo – la Sandro Abate gli aveva affidato anche per la prossima stagione.

A mister Marcelo Batista vanno i ringraziamenti e la gratitudine, di dirigenza e staff, per il senso di appartenenza, dedizione ed impegno profuso nello scorso campionato ed anche nel difficile periodo dell’emergenza Covid. Al tecnico l’augurio per un futuro sereno e la speranza di ritrovarci presto, per festeggiare ancora ai successi della Sandro Abate.

🎥 Mister Batista ha voluto così spiegare il momento e salutare la Sandro Abate. ⤵️

