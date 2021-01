Futsal. Final Eight a Rimini dal 19 al 25 aprile.

Il futsal ha trovato una grande casa, è la Regione Emilia-Romagna. Il Presidente Stefano Bonaccini ha appena annunciato in conferenza stampa che la Final Eight di Coppa Italia di Serie A maschile e Serie A femminile, con formula abbinata come avviene da anni, si giocherà ancora una volta in terra emiliano-romagnola, questa volta a Rimini, nella settimana che parte il 19 aprile e che porta a domenica 25.

Due gli impianti individuati come campo gara: quello principale, l’RDS Stadium, una struttura polifunzionale da 4.700 posti a sedere e il vicino Pala Flaminio, storico impianto cittadino da 3.000 spettatori.

La Sandro Abate, al quarto posto nel girone d’andata, se la vedrà nel preliminare di qualificazione con la Colormax Pescara.

