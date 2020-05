Futsal. La Sandro Abate ingaggia Manoel Bernardes Crema.

L’Asd Sandro Abate è lieta di annunciare l’ingaggio di Manoel Bernardes Crema, laterale, classe 1988, brasiliano naturalizzato italiano

•CARRIERA – Dopo il debutto con il San Paolo, nella stagione 2005-06 arriva in Italia per la sua prima esperienza col Montesilvano, club col quale battezza l’esordio in Serie A nel marzo del 2007. Nello stesso mese vince il suo primo Trofeo, la Coppa Italia. L’esperienza successiva di Crema è in Campania, nell’Azzurra Marigliano in Serie A2, prima di essere acquistato a titolo definitivo dal Gruppo Sportivo ISEF con cui vince un campionato di Serie B. Nella sua carriera si contano in successione anche le esperienze nello Scafati Santa Maria, Cogianco, Real Rieti ed Asti con cui vince campionato e scudetto nella stagione 2015/2016. Con la rinuncia della società piemontese a iscriversi al successivo campionato di Serie A, il 16 giugno 2016 Crema si trasferisce al Napoli. L’ultima stagione è nella fila del Halle-Gooik, club belga.

•RECORD PERSONALE – Nel campionato 2014-15 si laurea capocannoniere della Serie A grazie alle 23 rete realizzate.

•LA NAZIONALE – In possesso della doppia cittadinanza, ha debuttato con la Nazionale Italiana di calcio a 5, il 3 dicembre del 2014 durante l’incontro amichevole giocato a Montesilvano contro la Polonia.

adsense – Responsive – Post Articolo