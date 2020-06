Futsal. La Sandro Abate torna a casa, fumata bianca per il PalaDelMauro.

È fumata bianca per l’utilizzo del “DelMauro” da parte della Sandro Abate nella prossima stagione sportiva. Oggi l’incontro con il sindaco Festa. Per il club irpino di futsal erano presenti il presidente Santosuosso, il capitano Abate ed il direttore sportivo Candeloro. Per il comune di Avellino oltre al primo cittadino, l’assessore allo sport Giacobbe. Al tavolo anche l’architetto Enzo Maria Genovese che ha redatto il progetto di adeguamento del Palasport avellinese.

