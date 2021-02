Futsal. La Sandro Abate ufficializza Danicic, centrale difensivo croato.

La Asd Sandro Abate Five Soccer è lieta di comunicare l’ingaggio di Ante Danicic, centrale difensivo, croato, classe 86, proveniente dal Saviatesta Mantova.

Atleta di grande esperienza, tra i top player del calcio a 5, ha giocato gran parte della sua carriera nel Dubrovnik, vanta anche una esperienza in Germania nel Futsalicious Essen.

“Voglio ringraziare la Sandro Abate, il Capitano Massimo Abate e la dirigenza per avermi voluto fortemente. Ha dichiarato Ante Danicic, sono orgoglioso di poter vestire questa maglia così prestigiosa, non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza in una squadra molto competitiva e tra le più ambiziose del nostro campionato. Saluto con grande emozione i tifosi di Avellino, sono a disposizione del Mister per contribuire a centrare gli obiettivi prefissati dalla Sandro Abate, sono qui per contribuire a nuovi successi. Sono stato felice quando è arrivata la chiamata della Sandro Abate, un saluto al Mantova, sono pronto per questa nuova emozionante esperienza”

Ante Danicic ha scelto il numero 77.

La Asd Sandro Abate Five Soccer, la dirigenza e il Capitano Massimo Abate desiderano rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del Saviatesta Mantova Daniele Bruschi ed un augurio di pronta guarigione.

