Futsal. L’avellinese Giovanni Pacilio ritorna ad indossare la maglia della Sandro Abate.

Torna a vestire i panni dell’Asd Sandro Abate, Giovanni Pacilio, laterale avellinese classe ’99, in passato già in verde azzurro con l’Under 19.

•CARRIERA – Pacilio, dopo gli esordi con il Cus Avellino, passa alla Sandro Abate vestendo, per due stagioni, la maglia dell’Under 19. Sceglie poi l’esperienza in Calabria, in Serie B, con il Bovalino, prima del rientro in Irpinia ancora al CUS Avellino.

•IL SALUTO – “Sono felice ed emozionato di tornare a vestire i colori di un club così prestigioso e spero di poter essere utile alla causa della squadra.”

