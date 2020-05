Futsal. Marcelo Batista e Sandro Abate insieme anche nel 2020-2021.

Sarà ancora Marcelo Batista il tecnico della Sandro Abate anche per la stagione sportiva 2020/2021. Società e tecnico hanno – infatti – rinnovato l‘intesa e formalizzato il rinnovo dell’accordo.

Arrivato in verde azzurro lo scorso novembre e visti i risultati ottenuti, sia sportivi che di gestione dello spogliatoio, questa società non ha avuto dubbi nel rinnovare la fiducia a Batista.

Con l’allenatore brasiliano, lo staff dirigenziale è già a lavoro per la definizione del roster della prossima stagione. La volontà del club è quella di affidare al tecnico l’ennesimo gruppo ben strutturato e competitivo, in termini di qualità e quantità, per tentare di raggiungere traguardi importanti come e più di quelli già centrati insieme nel corso dell’ultimo campionato.

adsense – Responsive – Post Articolo