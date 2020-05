Futsal. Non comparirà più Avellino nella denominazione sociale della Sandro Abate.

La Sandro Abate ha deciso che Avellino non comparirà più nella denominazione sociale del club. L’anno in Serie A non concluso per via del covid-19 ha segnato il trasferimento a Cercola per le gare interne. Assenza di un impianto a norma nel capoluogo irpino, il PalaConi per esempio. L’andazzo non sarebbe cambiato per la stagione 2020-2021. Nulla di concreto affinché Avellino potesse riabbracciare i suoi calcettisti. Così si ritorna alla denominazione Sandro Abate.

