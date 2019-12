“La Sandro Abate torna, per un giorno, in città e abbraccia i suoi tifosi.

Questo pomeriggio – in vista della gara di domani al PalaCercola contro Lido di Ostia – la squadra sosterrà la seduta di rifinitura presso la Tendostruttura Coni in via Tagliamento, a partire dalle ore 18.

La seduta di lavoro sarà aperta a tifosi ed appassionati tutti. Sarà un’occasione per rinnovarsi gli auguri e caricare la squadra in vista dell’impegno di domani, ultimo del girone di andata”.

