Futsal. Per la Sandro Abate firmano i nazionali paraguayani Villalba e Galeano.

La Sandro Abate cerca di tirarsi fuori dalla crisi fatta di 4 sconfitte consecutive, ieri sera però contro la quotatissima Acqua e Sapone, annunciando due nazionali paraguayani. Ecco il comunicato

L’Asd Sandro Abate comunica di aver raggiunto l’intesa per il tesseramento di Francisco Martinez Villalba (laterale offensivo) e Damian Mareco Galeano (laterale difensivo), Nazionali Paraguayani, entrambi provenienti dal Cerro Porteño.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto. Arrivano due pedine di indubbio valore che riusciranno a garantire qualità e quantità al tecnico Batista”, così il consulente Roberto Dalia, determinante nella conclusione della trattativa.

Ultimati tutti i passaggi burocratici, i due calcettisti – impegnati nei prossimi giorni in una tournée in Giappone – saranno a disposizione di Batista dal prossimo 22 febbraio, giorno del loro arrivo in Italia.

