Futsal. Sandro Abate riparte dalla provincia, rapporto di affiliazione con l’Asd Azione Cattolica Piano di Montoro.

“Sandro Abate e Asd Azione Cattolica Piano insieme per il futuro. Nasce così il primo rapporto di affiliazione della stagione 2020-2021. Ripartiamo dalla Provincia e da Montoro per la precisione. L’attenzione per i più piccoli è una nostra priorità. Ed è per questo che intendiamo ringraziare il Presidente dell’Asd Azione Cattolica Piano di Montoro, Rocco Verzella, per aver scelto la Sandro Abate per porre le basi di un grande progetto. Insieme per i più piccoli. Tra le due società, da oggi, si poggeranno le fondamenta per crescere insieme con il futsal. Un rapporto di collaborazione che ci vedrà lavorare in sinergia per la crescita dei più piccoli. Al presidente Rocco Verzella vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la fiducia accordata. È solo il primo ed importantissimo passo verso la nascita di una scuola calcio che avvicinerà i più piccoli verso il Futsal”.

