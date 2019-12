Futsal Serie A, 14a giornata. Sandro Abate rullo compressore in trasferta, piegata l’Italian Coffee Petrarca per 2-6.

di Redazione sportiva

Inarrestabile Sandro Abate, settima trasferta e settima vittoria. A Padova ne fa le spese l’Italia Coffee Petrarca per 2-6. Dopo i due pareggi negli scontri al vertice contro Pesaro e Rieti, Avellino torna alla vittoria. Sotto la gestione Batista nemmeno una sconfitta. Per gli irpini terzo posto in classifica a 29 punti in coabitazione con i reatini. Basta una vittoria contro Ostia per essere testa di serie nelle final eight.

Primo tempo con un solo gol, al 3′ Dian Luka porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa il raddoppio è di Fantecele, accorcia per l’Italian Coffee Petrarca Dudu Costa. Come aver svegliato il cane che dorme perché la Sandro Abate si porta sull’1-4 grazie alle reti di De Crescenzo e Dian Luka. Vitale per i padovani cerca di tenere accesa la speranza col gol del 2-4 ma gli avellinesi sigillano definitivamente il match, ci pensano Dian Luka, tripletta e il neo arrivato Fabiano Assad. Finisce 2-6.

