Futsal Serie A, 15a giornata. Dian Luka da’ spettacolo, 3-1 al Lido di Ostia e Sandro Abate testa di serie alle final eight.

di Redazione sportiva

La Sandro Abate gira da terza in classifica che vale la testa di serie nelle Final Eight. Battuta Lido di Ostia per 3-1 in una gara più complicata del previsto. Eppure dopo soli 50″ segna Dian Luka per il vantaggio della Sandro Abate. Lido di Ostia controbatte e va vicina al pareggio. La squadra di Batista reclama giustamente per un rigore non concesso, intervento ai danni di Kakà. Gli ospiti a pochi secondi dalla fine del primo tempo pareggiano con Motta. Nella ripresa l’1-1 non si schioda, Kakà sfiora il vantaggio che giunge al 16′ grazie ad una spettacolare rovesciata di Dian Luka. La partita viene chiusa dagli avellinesi grazie al gol di Kakà. Vittoria importante al PalaCercola, alla fine del girone d’andata Pesaro e’ campione d’inverno.

