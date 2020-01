Futsal Serie A, 16a giornata. La Sandro Abate vince sul filo di lana, 4-3 contro l’Aniene.

di Redazione sportiva

Nella prima giornata di ritorno la Sandro Abate vince in extremis contro l’Aniene. A 7″ dalla fine un gol di Menzeguez determina il 4-3 finale tra le mura amiche del PalaCercola. La squadra di Batista va sotto, Villalva sigla lo 0-1 per i laziali. Ci pensa Fantecele a pareggiare. Nella ripresa De Crescenzo porta avanti gli avellinesi ma Villalva è devastante e con altri due gol, tripletta per lui, è 2-3. Le grandi squadre come la Sandro Abate non mollano e pure in una giornata di non grande brillantezza portano a casa l’intero bottino, il pari è di Fantecele e il 4-3 porta la firma di Menzeguez. Vittoria sul filo di lana.

