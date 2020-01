Futsal Serie A, 17a giornata. Tabù Eboli per la Sandro Abate, la Feldi vince 6-4.

di Redazione sportiva

La Feldi Eboli prevale ancora contro la Sandro Abate, 6-4 in un match avvincente. All’andata, al PalaCercola, fini’ 3-4. Tabù derby per gli avellinesi che ora scendono al quarto posto, terza la Came Dosson. Nove le partite senza perdere, la Feldi interrompe la striscia. Prima sconfitta per Batista, prima sconfitta in assoluto in trasferta dopo il 7 su 7. Eboli sale a 29 punti, sesta, irpini a 35.

De Crescenzo porta in vantaggio la Sandro Abate. Il team del tecnico Cipolla reagisce capovolgendo la situazione, 1-2 grazie alle reti di Boaventura e Romano. Con questo risultato si va al riposo. Incrementa il vantaggio ancora Boaventura, 3-1. Victor Mello accorcia, il 4-2 ebolitano è di Mancha. Non è affatto finita, gara vibrante. Fabiano (8’02”) e Kakà (8’21”) riportano tutto in parità, 4-4. Peccato che per la Sandro Abate l’equilibrio duri pochissimo, fissano la sfida sul 6-4 Fornari e Bissoni.

