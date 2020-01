Futsal Serie A, 18a giornata. Sandro Abate alla seconda sconfitta di fila, l’ultima della classe Latina la batte per 2-1.

di Redazione sportiva

La Sandro Abate incassa la seconda sconfitta consecutiva, entrambe in trasferta, dove prima di Eboli aveva sempre vinto. Stasera è caduta a Latina contro l’ultima in classifica. Un po’ di flessione ci può stare, si attende il neo acquisto Luizinho che allungherebbe la coperta, allo stato attuale un po’ corta. Dopo un primo tempo a reti bianche, è Fabiano Assad a portare in vantaggio la squadra avellinese. I pontini però ribaltano il risultato con Greco e Jander. I ragazzi di Batista non riescono più a rimediare e si devono inchinare sorprendentemente ad un avversario ampiamente alla portata.

Marcatori: 22’53” Fabiano Assad (SA), 29’32” Greco (L), 36’00 Jander (L),