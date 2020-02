Futsal Serie A, 22a giornata. La Sandro Abate ancora sconfitta, cede 4-3 alla Came Dosson.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

La Sandro Abate non riesce più a vincere, dopo il pari con la Colormax Pescara di martedì scorso arriva la sconfitta in trasferta contro la Came Dosson. Uno scontro play off che non sorride agli avellinesi. La Came Dosson parte subito forte, Grippi sigla l’1-0 al 4′. Al 7′ è raddoppio, Daniel Ramos trafigge Molitierno con una staffilata. Il gol a 33″ dalla fine del primo tempo che porta la firma di Dian Luka ridà vigore e speranza alla Sandro Abate che perviene al pareggio con una bella marcatura di Fantecele al 9′. Un’illusione, dopo meno di un minuto Murilo regala il 3-2 alla Came Dosson. Belsito porta di nuovo a due le reti di scarto a favore dei padroni di casa. Kakà sigla il 4-3 a 2’45” dalla fine ma per la Sandro Abate non c’è più niente da fare, deve alzare bandiera bianca.

