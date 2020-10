Futsal, Serie A. Derby scoppiettante tra Feldi Eboli e Sandro Abate: finisce 4-4, tripletta di Kaka’.

La Sandro Abate ottiene uno scoppiettante pareggio al PalaSele di Eboli nel derby contro la Feldi che comincia meglio la gara. Dopo poco meno di 5′ è già sul 2-0 grazie alle reti di Tres e Romano, tocco vellutato nel primo caso e palla inattiva nel secondo. Gli avellinesi reagiscono e Kaka’ segna con una zuccata. Eboli è sul pezzo e si porta sul 3-1, è Luizinho a siglarlo con un tiro libero. È un botta e risposta, la Sandro Abate conclude alla grande il primo tempo: 2-3 ancora di Kaka’, gran botta e servizio di quest’ultimo a Villalva per il 3-3. Nella ripresa espulso Tres dopo una fase senza reti e con pathos agonistico. Crema subisce il fallo che causa il secondo giallo per l’ebolitano. La Sandro Abate anziché approfittarne viene presa dalla foga e a 3′ dalla fine segna la Feldi: da una punizione assegnata, non molto chiara, Luizinho, Dani Chino e Moura confezionano il 4-3, rete del terzo su assist del secondo. Sembra la beffa ma il tecnico Lopez opta per il portiere in movimento e va bene, infatti a 24″ dal termine Kaka’ si fa trovare pronto per il 4-4. Tripletta che non dimenticherà. Peccato per l’infortunio di Villalva. La Feldi, che non ha ancora perso, in questo derby era priva dello squalificato Canabarro. Sandro Abate a 4 punti, dà seguito alla vittoria contro Mantova.

