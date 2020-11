Futsal, Serie A. La Sandro Abate si impone nel derby contro il Real San Giuseppe per 4-2.

La Sandro Abate porta a casa la vittoria, seconda di fila tra le mura amiche del DelMauro. Ad inchinarsi è il Real San Giuseppe nella quinta giornata del massimo campionato di calcio a 5. In realtà i vesuviani hanno fatto il loro esordio, fino ad ora fermi per Covid. La squadra avellinese si impone nel derby per 4-2. Due giri di lancette e il vantaggio interno lo sigla Fantecele imbeccato da Bagatini. Non ci sono più gol nel primo tempo, soprattutto grazie al portiere degli irpini Thiago Perez che è prodigioso in due-tre occasioni. Bravi anche i compagni ad attuare una buona fase difensiva. E così dopo 8′ del secondo tempo l’esordiente Nicolodi firma il 2-0. Il Real San Giuseppe accorcia con Imparato ma è Fantecele a ristabilire le distanze, gol del 3-1 su assist di Kaka’. La Sandro Abate si distrae favorendo la marcatura di Alex, i vesuviani fanno sentire ancora il fiato sul collo. Ad un minuto dalla fine il definitivo 4-2 di Crema dopo un legno colto da Perez. Terzo risultato utile consecutivo per gli uomini di Lopez.

