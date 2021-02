Futsal, Serie A. Sandro Abate a valanga nel derby contro il Real San Giuseppe, vince 1-5.

di Redazione sportiva

La Sandro Abate si rituffa nel campionato dopo il derby rinviato contro la Feldi Eboli e vince quello contro il Real San Giuseppe. Risultato largo a favore degli uomini di Batista che vincono 1-5 nel palazzetto vesuviano. Per i padroni di casa è la quinta sconfitta consecutiva.

Non comincia bene per gli avellinesi, all’8′ una conclusione potente di Portuga porta in vantaggio i locali. Basta un solo giro di lancette per il pari, è Jonas a siglarlo con Montefalcone, assente l’ex Molitierno, che non può nulla. Non passa un altro minuto che è 1-2: Bagatini raccoglie un tentativo di Ercolessi per il sorpasso. Al 13′ tris Sandro Abate, da palla inattiva scambiano Ercolessi e Fantecele, quest’ultimo con una fiondata buca Montefalcone. Nella ripresa il Real San Giuseppe è più determinato, vuole riaprire la contesa e coglie due pali, così è la Sandro Abate a portarsi sull’1-4 con un gol di giustezza di Dalcin il quale sfrutta gli spazi che inevitabilmente il Real San Giuseppe concede. Portiere in movimento per i vesuviani, mossa disperata e giusta ma non ce n’è perché ancora Dalcin fissa il risultato sull’1-5.

