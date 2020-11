Futsal, Serie A. Sandro Abate ancora vittoriosa, 5-3 contro Genova nel segno di Crema.

di Redazione sportiva

Altra vittoria per la Sandro Abate, è la quarta nelle ultime cinque partite. La classifica sorride, momentaneamente secondo il team avellinese. Battuta CDM Futsal Genova per 5-3 al PalaDelMauro, la partita si è complicata nella ripresa dopo il 3-0 della prima frazione a favore degli uomini di Lopez. Sugli scudi Crema, autore di una tripletta.

Il vantaggio irpino è siglato da Bagatini che punisce una dormita difensiva dei liguri. Non sono passati nemmeno 2′. I padroni di casa non straripano nel breve, anzi Thiago Perez si deve opporre a Titon e Silon. Sono Dalcin e Crema a rendere ripidissima la salita dei genovesi con due reti messe a segno tra il minuto 10 e 15. Un 3-0 che è come una corazza per gli avellinesi. E invece le marcature di Titon e Silon rimettono tutto in discussione nel secondo tempo. Gli ospiti ora sono col fiato sul collo degli irpini, ci pensa ancora Crema a ripristinare le due reti di scarto, 4-2. Non è affatto finita, al 10′ Fabinho riporta Genova ad un passo ma Crema immediatamente la rispedisce a debita distanza per la sua personale tripletta. Sul 5-3 la Sandro Abate non fa più scherzi, tiene a bada gli avversari e porta a casa un’altra preziosissima vittoria.

