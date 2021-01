Futsal, Serie A. Sandro Abate ko in casa della capolista Acqua&Sapone, finisce 5-1.

di Redazione sportiva

La Sandro Abate deve inchinarsi in casa dell’Acqua&Sapone, capolista del campionato. Dopo una serie di risultati favorevoli, il team di Batista deve alzare bandiera bianca nel primo match del girone di ritorno. Risultando largo, 5-1 per gli abruzzesi.

Il vantaggio dopo 9′ é di Lukaian, gli avellinesi reagiscono ma Bagatini coglie la traversa. A rendere più ripida la salita per gli ospiti la rete di Dudu’ a fine primo tempo. La Sandro Abate sigla il gol del 2-1 al 7′, lo firma Nicolodi. Pura illusione per la squadra irpina, perché è Fetic a portare di nuovo a due le reti di scarto a fabore dell’Acqua&Sapone. In scioltezza gli abruzzesi, in bambola la Sandro Abate che subisce il 4-1, implacabile Rafinha che conclude al meglio una grande azione. Si è al minuto 13. Inevitabile mossa per Batista, portiere in movimento ma Lukaian non si fa sfuggire l’occasione di depositare nel sacco il 5-1.

